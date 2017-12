Proposta da UE não atende expectativa do Mercosul, diz Rodrigues O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, afirmou hoje que as propostas da União Européia de acordos comerciais agrícolas ainda não atendem às expectativas do Mercosul. Durante a abertura do Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), Rodrigues afirmou que recebeu, na última sexta-feira à noite um documento com listas de ofertas da UE para o Mercosul e que algumas colunas sequer foram completadas com as propostas. "Muitas colunas que representavam ofertas para produtos vieram em branco e aguardamos novas propostas para durante esta semana", disse Rodrigues, sem citar nominalmente algum produto e antes de ser interrompido pela chegada justamente do comissário da Agricultura da União Européia, Franz Fischler, que visita a Agrishow. Fischler tem reunião marcada amanhã, em Brasília, com representantes do setor privado de produtos agrícolas processados, como suco de laranja e álcool, por exemplo. Segundo informações de técnicos do Ministério da Agricultura, estes produtos estão entre os quais a União Européia não fez ainda propostas comerciais.