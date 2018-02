Proposta da Vale é aprovada por órgão que regula concorrência A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) anunciou nesta sexta-feira que órgãos de defesa da concorrência dos Estados Unidos e Canadá aprovaram sua proposta de aquisição da mineradora canadense Inco. A Vale disputa o negócio com a norte-americana Phelps Dodge, que está em vantagem, já que sua proposta foi recomendada pelo conselho de administração da Inco. A decisão final será tomada pelos acionistas da companhia canadense no próximo dia 7. Segundo comunicado distribuído pela Vale, o aval à sua proposta foi concedido pelo Canadian Competition Bureau e por autoridades americanas antitruste, feito já conquistado pela concorrente Phelps Dodge e comunicado pela empresa no dia 25 de julho. A Vale propôs o pagamento de cerca de US$ 18 bilhões - ou 0,86 dólares canadenses por ação - pelo controle da mineradora canadense. Apesar de prometer o pagamento à vista, a oferta brasileira é menor do que os 0,87 dólares canadenses por ação prometidos pela Phelps. Por isso, o conselho de administração da Inco recomendou a seus acionistas que votem a favor da empresa americana na assembléia que será realizado na próxima quinta-feira. Em nota oficial divulgada no início da semana, a mineradora canadense afirma que a oferta da Phelps é mais atraente. A Vale diz que se mantém no páreo, mesmo após a empresa ter sido preterida na primeira etapa da disputa. A mineradora brasileira luta para diversificar suas atividades, diante das poucas possibilidades de crescimento no mercado de minério de ferro. Segundo a empresa, a aquisição da Inco criaria a segunda maior mineradora global, líder nos mercados de minério de ferro, pelotas, níquel, bauxita, alumina, manganês e ferro ligas e valor de mercado de US$ 77 bilhões.