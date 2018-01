Proposta de Schröder reforça posição do Brasil na Alca, diz especialista A especialista em comércio exterior Lori Wallach, da organização não-governamental Public Citizen, baseada em Washington, acha que a proposta do chanceler alemão Gerhard Schröder de apressar as negociações para a integração entre o Mercosul e a União Européia reforça a posição do Brasil frente à Área de Livre Comércio das Américas (Alca) e à Organização Mundial de Comércio (OMC). "Em vez de todos esses acordos comerciais serem ditados para o Brasil, haverá agora, com Lula, a possibilidade de negociações para valer", analisa. "O acordo para a formação da Alca, da maneira como tem sido conduzido, seria uma imposição. O que os EUA estão dizendo basicamente a todos países é: quem quiser se juntar ao Nafta, terá de ser de tal e tal maneira.? Na opinião de Lori, advogada de comércio internacional formada em Harvard, o governo Fernando Henrique "era reticente, mas não se opunha efetivamente" às condições impostas pelos EUA. "Além disso, agora com o governo Lula, há muito mais interesse em transformar o Mercosul em algo real, formando um bloco com maior poder de negociação", disse Lori, que veio a Porto Alegre participar do Fórum Social Mundial. "No mesmo contexto, a noção de elevar o poder de negociação para a formação da Alca e na OMC, estabelecendo contatos com outros parceiros, é uma estratégia inteligente", disse a especialista.