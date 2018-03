Proposta do governo preocupa comercializadores de energia Os comercializadores de eletricidade estão preocupados com a proposta do governo de criar um monopólio para a compra de energia elétrica no Brasil com a formação de uma espécie de pool de geradoras. Segundo a Associação Brasileira dos Agentes Comercializadores de Energia Elétrica (Abraceel), a criação de um comprador único de eletricidade pode aumentar a incerteza para os investidores, uma vez que envolve a necessidade de ?mudanças legais profundas?. Essa preocupação foi exposta em documento encaminhado à Eletrobrás, no qual a associação apresenta suas propostas para a normalização do setor elétrico. No que se refere ao comprador único, a Abraceel quer saber quem assumirá os riscos dos contratos já assinados e que garantias poderiam ser dadas sem que houvesse comprometimento de metas fiscais. ?O comprador único não poderia abrir espaço para negociações não transparentes em futuros governos não tão comprometidos com o povo??, questiona. A idéia de criar uma empresa para comprar toda a energia produzida foi apresentada pela ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, ainda no período de transição de governos, no fim do ano passado. Por esse sistema, seria feito um mix entre a energia das usinas velhas, já amortizadas e com produção mais barata, com a energia produzida por novas usinas, de custo mais alto. A intenção do governo é inibir aumentos elevados nas tarifas para o consumidor, pois o ?pool? de compra iria adquirir em primeiro lugar a energia mais barata disponível. A entidade alerta para problemas nos empreendimentos que ofereceram a receita da venda de energia como garantia dos financiamentos, modalidade cada vez mais presente em projetos de infra-estrutura. ?O governo está disposto a remunerar esses empreendimentos ao preço dos contratos já assinados? Caso não esteja, os credores não permitirão a cessão do contrato?, diz a Abraceel. A associação defende que o governo atue na compra de energia por meio de uma empresa estatal apenas como ?comprador em última instância?. O objetivo, neste caso, seria ?garantir a execução dos empreendimentos julgados prioritários pelo planejamento ou priorizados em função de outras políticas governamentais, ou ainda garantir uma maior margem de reserva ao sistema, para empreendimentos em que não surgirem interessados?, diz o documento. Na proposta da Abraceel é considerada saudável a existência de um mercado competitivo para a energia elétrica. Isso garantiria, segundo a entidade, a estabilidade e o desenvolvimento do setor. A associação concorda com um planejamento centralizado pelo governo, mas com a participação dos agentes. A Abraceel defende ainda o fortalecimento da figura do consumidor livre e a continuidade do Mercado Atacadista de Energia (MAE) e do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Nas considerações gerais, a Abraceel lista como necessário o estabelecimento de regras ?claras e estáveis? e pede objetividade na definição do papel da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Os agentes comercializadores defendem ainda a retomada do planejamento da expansão da geração. ?A expansão da oferta depende de uma remuneração adequada à geração e da estabilidade do quadro regulatório. Desta forma haverá estímulo aos investidores e às fontes de financiamento em apostar no negócio energia elétrica.?