Proposta do Tesouro dos EUA prevê supervisão rigorosa As grandes holdings financeiras vão enfrentar uma supervisão mais rigorosa de seu capital, liquidez e gerenciamento de risco, segundo uma proposta de legislação sobre risco sistêmico enviada pelo Departamento do Tesouro para o Congresso dos EUA. As firmas estarão sujeitas à supervisão mesmo se não possuírem uma instituição de depósito assegurado. Além disso, as holdings financeiras de todos os tamanhos estarão sujeitas a padrões de capital mínimo mais elevados.