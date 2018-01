Proposta dos EUA sobre tarifas industriais é criticada na OMC Vários países ricos manifestaram-se nesta quarta-feira, em Genebra, contra a proposta norte-americana de tarifa zero a partir de 2015 para todos bens industriais. As reações ocorreram durante as discussões do grupo de negociação de acesso a mercado para os produtos não agrícolas, reunido na Organização Mundial do Comércio (OMC), como resultado dos trabalhos, em curso, da rodada de negociações lançada em Doha, capital do Catar. A próxima reunião ministerial será no México, final de 2003, e a rodada está prevista para encerrar em 2005. Com exceção da Nova Zelândia, Cingapura e Austrália, as reações foram negativas ou "céticas". Muitas delegações chamaram-na de "irreal", tendo a Índia classificado-a como "claramente injusta". O Brasil, em um documento que circulou em Genebra com a opinião de 19 países, chamou atenção para duas ameaças que poderão ser causadas pela oferta dos Estados Unidos: "o conceito do não ressarcimento completo está fora da proposta sendo o mesmo ambíguo", o que quer dizer que os países em desenvolvimento perderiam o direito de descontar taxas dos pagamentos feitos pelos países desenvolvidos. O Brasil defende que as concessões "dos países desenvolvidos sejam mais fortes do que as dos países em desenvolvimento". O governo brasileiro alerta que os maiores obstáculos das exportações de produtos industriais não são as tarifas de importação, mas as barreiras como salvaguardas quotas, exigências técnicas e medidas antidumping (preços menores do que o custo do produto). Sobre a proposta dos EUA, o Uruguai lamenta que "o alto nível da ambição mostrado pelos americanos não é semelhante para agricultura e outros setores". O México chama-a de "muito ambiciosa" e duvida que a "proposta resistirá às pressões internas de alguns setores dos EUA". O Chile diz que ela é "realística, porque temos que ter uma visão a longo prazo". O Japão registra que ela "é idealística, mas nada realística; é necessário apresentar uma proposta mais flexível". De acordo com a oferta norte-americana, os países teriam até 2010 para eliminar todas as tarifas de até 5%. Em uma segunda fase, os governos teriam até 2015 para eliminar o restante das tarifas, inclusive os picos tarifários. No caso do Brasil, a média tarifária, que hoje é de 13%, seria reduzida para 4% em 2010, e eliminada em 2015.