Proposta industrial do Ipea prioriza setores dinâmicos A proposta do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea, do Ministério do Planejamento) prevê a capacitação de produtos brasileiros para disputar posições no mercado internacional. A integração entre uma política industrial e uma política de inovação tecnológica é a chave para atingir esse objetivo final, disse hoje o presidente da entidade, professor Glauco Arbix. Segundo ele, o Ipea defende cuidados especiais para os setores de microeletrônica, fármacos, software e bens de capital. Ele não descarta a utilização de subsídios e créditos subsidiados para desenvolver os setores de maior potencial futuro. Arbix explicou que a proposta do Ipea tem uma forma piramidal, cuja base é o estímulo do crescimento econômico, as duas faixas centrais dão ênfase à diminuição das restrições externas e incentivo a inovação, e no topo está a meta de conquistar um padrão de competitividade internacional para o produto brasileiro. O professor admitiu que os resultados da proposta aparecerão no longo prazo. Divergências no governo Arbix admitiu que uma das grandes dificuldades de se implantar uma política industrial no Brasil de hoje é o fato de que ninguém sabe ao certo quem é o centro decisório. Há ministérios com posições diferentes e ministros com visões díspares dentro da própria cúpula de governo. "É extremamente difícil uniformizarmos o governo sobre essas questões", ressaltou. Ainda assim, o governo tem procurado recusar as políticas fragmentadas dos anos 90, bem como as medidas desenvolvimentistas dos anos 50, 60 e 70. O presidente do Ipea admitiu, ainda, que o governo se recente de pessoal capacitado para pensar uma política industrial para o País, até porque na década passada perdeu-se o hábito de considerá-la uma necessidade para o Brasil. Redução do IPI Arbix avalia que a medida de redução de 3 pontos porcentuais no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) não faz parte das discussões do grupo governamental que está definindo uma política industrial para o País. Segundo ele, trata-se apenas de uma decisão emergencial, de fôlego curto, que pode ajudar a esvaziar os pátios das montadoras e a manutenção do emprego.