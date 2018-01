Proposta para Alca pode acabar com impasse, diz jornal O jornal Financial Times informa hoje que a proposta elaborada pelo Brasil e os Estados Unidos para acabar com o impasse nas negociações da Área de Livre Comércio das Américas (Alca), que será apresentada na reunião ministerial de Miami, reafirma os planos para a criação do bloco comercial até janeiro de 2005. O diário britânico, que teve acesso ao documento, observa no entanto que ele prevê acordos apenas um conjunto básico de direitos e obrigações comuns e afirma que cada país deverá ter liberdade para fazer diferentes níveis de compromissos de liberalizaçào de seus mercados. A proposta sugere que esses compromissos poderiam ser negociados "plurilateralmente" entre grupos de países, como o governo brasileiro deseja, ao invés de uma forma multilateral que teria que ser obedecida por todos os membros da Alca. Entretanto, o FT salientou que a posição dos Estados Unidos ainda não é clara. Um grupo de países liderado pelo Canadá, Chile e México ainda insiste que os ministros em Miami se comprometam a metas mais específicas e ambiciosas do que o Brasil está preparado a aceitar.