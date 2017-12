Prorrogação da alíquota é único consenso sobre IR no governo O deputado José Pimentel (PT-CE), representante do governo nas negociações do projeto de Imposto de Renda, disse hoje que o único consenso na base do governo até agora é a prorrogação da alíquota máxima de 27,5% do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Segundo Pimentel, nem os governadores nem os prefeitos, que ficam com 47% da receita do imposto, concordam com propostas para corrigir o limite de isenção ou das deduções. Ainda hoje, às 18 horas, os líderes governistas na Câmara voltarão a debater o assunto. A única concessão que o governo se dispõe a fazer, por enquanto, é a prorrogação dos 27,5% por apenas um ano, e não em caráter permanente, como prevê o projeto original. Desta forma, no final do próximo ano, o debate sobre a progressividade da tabela do IRPF será retomado.