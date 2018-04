Prorrogação da Lei Kandir não deve aumentar repasse, diz Parente O ministro da Casa Civil, Pedro Parente, afirmou nesta quinta-feira que uma solução para a prorrogação das compensações aos Estados previstas na Lei Kandir terá que ser encontrada sem que haja aumento dos valores repassados pela União aos governos estaduais. "O tamanho do cobertor do governo federal está cada vez mais curto para cobrir um corpo cada vez maior. Por isso, teremos que encontrar uma solução para os créditos dos exportadores dentro do quadro de recursos escassos ", disse Parente, ao deixar a sede da Confederação Nacional do Comércio (CNC). Os governos estaduais querem a prorrogação do esquema de compensação da Lei Kandir e correção dos valores do fundo de R$ 3,5 bilhões aniais utilizado para essas compensações. Os secretários de Fazenda estimam em R$ 6 bilhões as perdas acumuladas por conta da falta de correção do valor do fundo. Parente descartou a possibilidade de criação de um novo fundo para compensar as transferências de crédito que precisam ser feitas. Pela Lei Kandir, os Estados são obrigados a devolver às empresas exportadoras o ICMS recolhido na compra de matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos exportáveis. Os Estados, porém, têm se recusado a fazer tal compensação quando a matéria-prima é comprada em um Estado diferente em que o produto final é fabricado. A proposta do governo é de que este passivo, estimado em R$ 2 bilhões, seja securitizado e posteriormente descontado do compensado no fundo de R$ 3,5 bilhões, proposta rejeitada pelos secretários estaduais de Fazenda. "Eu, se fosse os Estados, também diria que não. Mas a nossa obrigação (do governo federal) é dizer que não dá para aumentar os repasses para os Estados", afirmou o ministro.