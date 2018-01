Prorrogada intervenção da companhia energética do Maranhão A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, anunciou hoje que o governo decidiu prorrogar por 180 dias a intervenção da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na Cemar, distribuidora de energia elétrica do Maranhão. Ela descartou a possibilidade de federalizar a empresa. Na próxima semana, segundo o diretor-geral da Aneel, José Mário Abdo, será reaberto o processo de tentativa de transferir o controle acionário da distribuidora. A decisão foi tomada porque a Aneel não aprovou as condições apresentadas pela SVM Participações e Empreendimentos, única candidata a absorver a Cemar, no processo anteriormente aberto pela agência para se desfazer da distribuidora. A ministra disse que a Eletrobrás poderá participar da gestão da Cemar, convertendo parte da dívida em participação acionária minoritária, o mesmo podendo ocorrer com os demais credores da distribuidora. Isso poderá ocorrer se a estatal conseguir um investidor privado interessado em assumir a Cemar. A distribuidora tem uma dívida total de R$ 675 milhões, sendo que R$ 254 milhões têm como credora a Eletrobrás, R$ 64 milhões a Eletronorte, R$ 63 milhões três bancos (Unibanco, Bankboston e Dresdner) e R$ 72 milhões o atual controlador, a PPL, além de R$ 166 milhões em debêntures. Dilma Roussef disse que a União não pretende assumir dívidas de nenhum credor da distribuidora. "A federalização não é necessária. Antes disso, temos o recurso da caducidade", disse. O diretor-geral da Aneel esclareceu que, se no prazo de 180 dias não for conseguida a venda da empresa, será aberto um processo de caducidade da concessão, no qual todos os credores terão que arcar com os prejuízos. A ministra anunciou que nessa nova tentativa de transferência de controle da Cemar, os principais credores deverão estabelecer quais são as condições para o equacionamento da dívida, para evitar que processo de venda se frustre novamente. Isso porque foram os credores que não concordaram com as condições oferecidas pela SVM. A Cemar está sob intervenção da Aneel desde 21 de agosto do ano passado e, segundo Abdo, a gestão da empresa não estava em condições normais, apresentando deterioração na parte econômico-financeira e na qualidade dos serviços. Abdo disse que não há nenhum processo de intervenção previsto no setor elétrico.