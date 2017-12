Prorrogada prisão de gerente do Credit Suisse O suíço Peter Schaffner, de 50 anos, responsável no Brasil pela matriz do banco Credit Suisse e suspeito de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, teve a prisão preventiva prorrogada na noite deste domingo. Schaffner, que está há cinco dias na custódia da Polícia Federal em São Paulo, terá de depor na Polícia Federal a acusação de envio de dinheiro de forma ilegal para outros países por meio do escritório de representação do banco, em São Paulo. A prisão de Schaffner foi decretada pelo juiz Fausto Martin de Sanctis, da 6ª Vara Criminal, especializada em lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Outros seis gerentes - quatro suíços e dois brasileiros - também são investigados, além de políticos que usaram os serviços para remessas, apurou o Estado. O escritório do Credit atua no sistema private banking. Na terça-feira passada, policiais cumpriram mandato de busca e apreensão no local. Levaram computadores e documentos. Duas residências também foram alvos da PF. Os porta-vozes do Credit Suisse continuam em silêncio sobre o caso.