Prorrogadas inscrições para Crédito Educativo As inscrições para o Financiamento Estudantil (Fies) - programa de crédito educativo do governo -, foram prorrogadas até a próxima quarta-feira . O motivo foi o número reduzido de candidatos ao empréstimo. Até a noite desta terça-feira, 40 mil universitários estavam inscritos no programa. O Ministério da Educação (MEC) está oferecendo 50 mil financiamentos este semestre. O diretor do Fiés, Florian. Pesaro, justifica dizendo que os estudantes tiveram muitas dificuldades para fazer as inscrições pela Internet. Segundo ele, ocorreram falhas técnicas no software com as fichas de inscrição. Além disso, atrasos nas remessas de cartazes e folders às instituições de ensino teriam prejudicado a divulgação do programa nos Estados. Mais de 700 instituições aderiram ao Fies este semestre. Muitas universidades de grande porte, como as Pontifícias Universidades Católicas (PUCs), deixaram porém, poucas ou nenhuma vaga ao programa. Isso ocorreu porque as instituições rejeitam o modelo de pagamento adotado pelo governo. As inscrições para o Fies podem ser feitas no site do MEC na Internet (link abaixo), no ícone do Fies.