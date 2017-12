Prorrogado prazo de contratos dos funcionários das agências O governo federal decidiu prorrogar até 31 de dezembro de 2005 o prazo dos contratos temporários dos funcionários das agências reguladoras. A Medida Provisória 155, publicada em edição extra do Diário Oficial do dia 24, também cria carreiras e define cargos e atribuições dos funcionários desses órgãos reguladores. Os atuais contratos temporários, de acordo com a medida provisória, poderão ser prorrogados por até 24 meses a partir do vencimento, desde que não ultrapassem a data de 31 de dezembro de 2005. Já as novas contratações serão pelo prazo de 12 meses, renovável por igual período, também com término em 31 de dezembro de 2005. A MP procura resolver um problema enfrentado por todas as agências, que estão perdendo pessoal por estarem impossibilitadas, até o momento, de renovar os contratos temporários. Os órgãos reguladores também estavam impedidos de realizar concurso público por uma decisão da justiça. A partir de agora, as agências deverão preparar os editais para a realização de concurso para a contratação de pessoal.