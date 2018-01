Prorrogado prazo para emendas sobre agências reguladoras Os deputados que integram a Comissão Especial que analisam o projeto que reestrutura as agências reguladoras terão mais prazo para apresentar emendas à proposta. O governo retirou hoje o pedido de urgência constitucional na tramitação do texto. Com isso, foi aberto novo prazo para que os deputados possam sugerir mudanças. Na primeira fase foram apresentadas 137 emendas. A urgência constitucional determina que o projeto seja votado pela comissão especial que o analisa no período de 45 dias. No 46º dia o projeto seria obrigatoriamente incluído na ordem do dia do plenário para a votação e interromperia todos os outros assuntos, caso não fosse apreciado a tempo. Esse prazo venceria no próximo dia 28. A retirada da urgência foi negociada pelo governo com os partidos da oposição para garantir a votação de outras matérias de seu interesse. O relator do projeto, deputado Leonardo Picciani (PMDB-RJ), disse que manterá para o dia 15 de junho o prazo de entrega do seu relatório, mesmo com a retirada da urgência. Nas próximas terça e quinta-feira a comissão especial fará novas audiências públicas para ouvir os representantes de todas as agências reguladoras.