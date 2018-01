Prós e contras de um curso de idiomas online O curso de idiomas online tem, entre suas vantagens: menor preço, menor tempo, flexibilidade de horários, atendimento personalizado e comodidade. Entre as desvantagens, a necessidade de disciplina, organização, rotina de estudo e menor ou nenhuma ênfase à parte oral. Portanto, antes de fechar negócio, é preciso que o aluno defina seu objetivo, foco desejado e seu perfil. Se não for disciplinado, por exemplo, tem grandes chances de não chegar a um resultado satisfatório. O diretor de Pesquisa e Desenvolvimento e Educação de Rede do Yázigi Internexus, Francisco Ferreira afirma que um curso completo pode durar até seis anos e, pela Internet, pode ser reduzido à metade. ?Não é necessário do ponto de vista pedagógico. Ao invés de fazer um estágio por semestre, o aluno pode fazer dois módulos. São 72 horas, em seis meses. Se a pessoa tiver tempo e pressa, não é muito.? Mas, por causa de limites tecnológicos, a parte oral fica prejudicada nos cursos de idioma online. Por outro lado, Roberto Beck, CEO (Chief Executive Officer) - o equivalente em inglês a presidente ? da Cultura Inglesa Online afirma que a versão online da escola oferece o desenvolvimento oral nos seus cursos. Para isso, o aluno deve ter instalado, além dos componentes de áudio para desenvolver a habilidade auditiva, um microfone para simular diálogos com um professor online em tempo real. Para que dê certo este tipo de atividade, é preciso investir nos equipamentos. Por exemplo, com uma boa conexão. De acordo com a supervisora de cursos online da Alumni, Viviane Vladimirschi, para que este tipo de atividade seja eficaz, é preciso um desenvolvimento tecnológico maior e uma difusão mais ampla da banda larga, o que aumentaria a velocidade das conexões e permitiria um contato preciso entre professor e aluno em tempo real. ?As atividades orais têm de ser em tempo real, como uma videoconferência. E isso requer banda larga para que seja eficaz.? Mas vale lembrar que o aluno defina a importância da parte oral em relação ao objetivo que pretende alcançar com o curso. Aula personalizada por um preço menor Outra vantagem do curso online em relação ao curso presencial é o preço que chega a representar um custo menor de 20% a 40%, dependendo do curso. Isto acontece, segundo Ferreira, porque a escola também reduz seus custos operacionais. Ou seja, o aluno não usa a infra-estrutura e a presença do professor é reduzida, afinal trabalha a maior parte do tempo sozinho. Os valores do curso online são justificados pelo apoio pedagógico, material disponível na rede e assistência personalizada do professor no controle das atividades, no cumprimento de prazos e na solução de dúvidas. Para Viviane, o curso online pode ser comparado a uma aula particular devido à personalização do curso. Ou seja, o acompanhamento do aluno é individualizado. O contato entre professor e aluno segue uma rotina e mede o seu desenvolvimento. ?Por esta avaliação de desempenho, avaliamos em cada tipo de atividade quais são os pontos em que precisa melhorar e o aluno tem o mesmo tratamento de uma aula particular.? Outra vantagem mencionada por Ferreira é a comodidade. ?No curso presencial deve se levar em conta o tempo até chegar à escola e as horas de trabalho individual em casa.? Curso online depende do objetivo do aluno Antes de escolher um curso de idiomas inteiramente online, o aluno deve pesar o grau de importância do desenvolvimento das habilidades oral, escrita e auditiva no aprendizado do idioma em relação ao objetivo que deseja alcançar. Afinal, são poucos os cursos que oferecem a atividades orais. Por outro lado, as habilidades escrita e auditiva costumam ser bem trabalhadas. A Cultura Inglesa Online, por exemplo, oferece uma atividade oral em cada unidade do módulo escolhido, o chamado one-to-one. É uma atividade nova: apresenta uma situação ao aluno e ele deve desenvolver um diálogo com um professor online, basta ter o componente de áudio e o microfone instalados. Embora a House of English - versão e-learning da Yázigi Internexus - ofereça cursos de nível básico, o diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Educação de Rede da escola, Francisco Ferreira afirma que o iniciante precisa de mais apoio do professor e, neste caso, o curso presencial seria o mais recomendado. ?Conforme for adquirindo nível no idioma, o aluno ganha mais segurança e pode fazer um curso online. Acredito que 100 horas de curso presencial sejam suficientes.? Viviane concorda com Ferreira e dá sua opinião pessoal: ?a partir do nível intermediário, acredito que o aluno tem um bom aproveitamento. Para quem começa do zero, é preciso estar muito motivado.? O aluno, no curso online, não precisa seguir um horário determinado. Estuda quando quiser e puder. Mas Ferreira afirma que isto pode se transformar em desvantagem se o aluno não for disciplinado. ?Mas procuramos desenvolver programas que ajudem o aluno também nesta questão. ?Insistimos para que ele tenha um contato freqüente com o conteúdo. Estabelecer um prazo de término ajuda a não se perder. Avaliamos seu desempenho de acordo com as atividades realizadas e oferecemos um professor online para que ele tire as dúvidas e também damos a possibilidade de enviar e-mails.? Veja no link abaixo como os cursos online vêm se desenvolvendo na rede, de que forma escolher um bom curso de idiomas online, a opinião de especialistas e algumas escolas do mundo real que oferecem aulas pela Internet.