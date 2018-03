Prossegue impasse salarial no setor metalúrgico Os trabalhadores do setor metalúrgico não chegaram a um acordo com os nove sindicatos patronais da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), em reunião na tarde de hoje, e prometem iniciar greves na capital na próxima semana. Os empresários pediram um prazo de pelo menos dois meses para negociar um novo aumento (em novembro, a categoria recebeu 10,26%, em média). O prazo foi negado pelos trabalhadores. "Mais prazo é enrolação. Se eles (empresários) quiserem construir uma proposta, conseguem. Se entrarmos no jogo deles, não haverá negociação", afirmou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Mogi e Região, Eleno José Bezerra. O negociador da Fiesp, Valdemar Cardoso de Andrade, disse que "as bases foram consultadas" mas dificilmente um novo aumento será dado. "Há muita dificuldade, pelo menos no momento, de atender as reivindicações", afirmou. Bezerra afirmou que os metalúrgicos decidirão no domingo, quando termina o 10º Congresso da categoria, qual estratégia de greves adotarão. Além dos 10% de reposição da inflação de novembro a março, os metalúrgicos querem redução de jornada de 44 horas semanais para 40 horas e a criação de um seguro-desemprego de até 12 meses. O setor representa cerca de 10 mil empresas na capital, que empregam cerca de 150 mil metalúrgicos.