Proteção ao açúcar vira lei na Argentina Os deputados argentinos transformaram em lei a proteção ao açúcar, derrubando o veto do presidente Eduardo Duhalde às sobretaxas ao produto importado. A medida afeta Brasil e foi aprovada com os dois terços exigidos do total de 257 deputados. O argumento dos parlamentares das províncias argentinas produtoras de açúcar - Tucumán, Salta e Jujuy - é o de que o governo brasileiro concede subsídios ao produto nacional. A decisão dos deputados já era prevista pelo ministro da Agricultura do Brasil, Roberto Rodrigues, que em visita esta semana à capital argentina reclamou da medida às autoridades do país vizinho. Para o ministro da Economia, Roberto Lavagna, as barreiras não devem afetar o Mercosul. "Desde 1986, o Brasil e a Argentina vêm administrando muito bem este assunto. Mas é uma questão pontual que não deve afetar o desempenho do Mercosul", disse. O açúcar brasileiro jamais entrou na Argentina, disse um diplomata brasileiro, acrecentando que o tema só voltará a pauta de discussões entre os dois países depois das eleições do próximo presidente argentino, dia 27 de abril.