Protecionismo agrícola causa perda anual de US$ 5 bi O professor Marcos Yank, da Universidade de São Paulo (USP), atual pesquisador-visitante do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), disse hoje, nos Estados Unidos, que é fundamental a participação do Brasil tanto nas negociações junto à ALCA (Associação de Livre Comércio entre as Américas) como nas reuniões entre a União Européia (UE) e o Mercosul. Apesar dos americanos e europeus continuarem se negando a efetuar mudanças em suas políticas agrícolas, ele entende que o País precisa aumentar suas exportações. O pesquisador do BID afirmou que o Brasil deixa de ganhar muito por causa da política protecionista dos Estados Unidos e da Europa. Embora não disponha de números precisos sobre o assunto, ele disse que o País perde anualmente cerca de US$ 5 bilhões exatamente por exportar produtos que são diretamente afetados por esse protecionismo internacional agrícola. "Nós temos, por exemplo, o caso do açúcar, do suco de laranja, da soja, das carnes e de outros produtos. Na verdade, o Brasil é um dos mais atingidos por essas políticas porque se tornou extremamente eficiente na exportação de commodities agropecuárias, que são extremamente protegidas nessas políticas". Para o especialista, a única maneira do País aumentar as exportações é justamente através dos grandes acordos comerciais. Em entrevista à Rádio Eldorado AM/SP, ele declarou que o caso da ALCA é um exemplo clássico dessas negociações. "Se o Brasil não participar, a ALCA poderá acontecer sem a sua presença, eventualmente com outro formato, mas sem o Brasil. Nós temos de negociar! No final dessas negociações, se o resultado não for favorável, o Brasil poderá até dizer que não quer, mas o País tem necessariamente de negociar". Yank reconheceu que a lei agrícola dos Estados Unidos que está sendo preparada para o próximo período de cinco anos deverá ser extremamente protecionista. Ao mesmo tempo, porém, existe a possibilidade, a médio prazo, de uma reforma da política agrícola européia, que não terá como se manter nos padrões atuais. "Há um sinal positivo disso, que já foi dado pela Alemanha, de que essa política tem de ser reformada, não dá para continuar custando o que ela custa e isso pode ser um sinal positivo lá pelo meio da década", prevê o professor.