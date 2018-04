Protecionismo agrícola é maior obstáculo à Alca O protecionismo agrícola americano continua a ser um dos principais desafios para os negociadores da Área de Livre Comércio das Américas (Alca), segundo avaliação do embaixador Clodoaldo Hugueney, chefe da delegação brasileira à reunião de vice-ministros do Comércio do hemisfério. As dificuldades de um acordo sobre agricultura serão mais uma vez evidenciadas nesta quarta-feira, quando os grupos negociadores apresentarem relatórios sobre o trabalho realizado até agora. A reunião vice-ministerial começa oficialmente nesta quarta. Créditos para exportação agrícola e programas de ajuda alimentar, que reduzem o poder de competição das economias em desenvolvimento, estão entre os temas que mais separam o Mercosul dos Estados Unidos e do Canadá. Medidas como essas produzem efeitos semelhantes aos de um subsídio à exportação. Americanos e canadenses, no entanto, mostram-se dispostos a discutir os subsídios, mas não as medidas equivalentes. Preferem deixá-las para serem negociadas na rodada global da Organização Mundial do Comércio (OMC). Os grupos negociadores apresentarão seus informes aos 34 vice-ministros de Comércio que formam o Comitê de Negociações Comerciais da Alca (CNC). O CNC supervisiona os nove grupos encarregados de temas como agricultura, investimentos, compras governamentais, comércio de serviços etc., dando instruções para a condução dos trabalhos e recebendo relatórios periódicos. Tarifas Mas a tarefa principal do Comitê, neste encontro, é decidir como será a redução de tarifas para o comércio interamericano, a partir de 2005, ano em que os acordos da Alca entrarão em vigor. Fixados os métodos e modalidades para redução de tarifas os grupos negociadores poderão iniciar, em 15 de maio, a discussão de acesso a mercados, tema central de todas as negociações. O CNC precisa decidir quais serão as tarifas básicas, a partir das quais se iniciarão os cortes, qual será o ritmo da redução e quais os produtos envolvidos na liberalização. Pelo menos 85% das trocas interamericanas devem ser incluídas nesse processo. Também será preciso resolver, no capítulo de métodos e modalidades, se as listas de produtos serão positivas ou negativas, isto é, se os governos indicarão item por item o que pretendem negociar ou apenas apontarão o que não pretendem pôr sobre a mesa. As listas deverão incluir bens e serviços. No caso da agricultura, pelo menos quatro pontos importantes permanecem abertos, segundo o embaixador Hugueney. O primeiro deve ser solucionado com as decisões sobre métodos e modalidades de redução tarifária. A partir daí, será possível discutir as condições de acesso a mercados. O segundo é o problema dos subsídios à exportação. Uma das dúvidas ainda não eliminadas é sobre como tratar a importação de produtos subsidiados de fora da Alca (leia-se União Européia). O terceiro é a questão das medidas equivalentes a subsídios, que Estados Unidos e Canadá preferem tratar na OMC. O quarto é o tema das regras de fiscalização sanitária, que podem ser usadas como formas de protecionismo disfarçado. Sinais Os governos do Mercosul também atribuem especial importância às negociações sobre comércio de serviços, investimentos e compras governamentais. Em todas essas discussões, diz Hugueney, há mais tópicos abertos do que fechados. Nos três grupos, segundo o embaixador, as negociações serão marcadas pelo que for decidido a respeito de métodos e modalidades de redução tarifária. Mas a solução de alguns problemas vai exigir discussões complexas. Não se resolveu, por exemplo, se algumas atividades que exigem a formação de empresas locais serão incluídas no capítulo de investimentos ou no de serviços. Em todos os temas de maior importância, a política do Congresso americano continua a ser um fator de insegurança para as negociações. Os sinais do Congresso, segundo Hugueney, são claros em três sentidos: 1 - Persiste um forte sentimento protecionista em relação à agricultura. "Os americanos são liberais onde são competitivos, e o caso do aço é um exemplo claro dessa tendência." No caso da agricultura, toda a nova legislação proposta reforça o protecionismo. O projeto da nova lei agrícola eleva fortemente os subsídios. Além disso, a lei que atribui ao Executivo o mandato negociador cria condições para 297 produtos. Os negociadores comerciais americanos dizem que nenhum produto está fora das discussões e o Congresso exige apenas consultas sobre cada caso. Mas, ainda assim, tudo isso constitui fator de incerteza, na avaliação do representante brasileiro. A lei que confere ao presidente a Autoridade para Promoção Comercial (TPA, na sigla em inglês), novo nome do fast track, ainda está em exame no Senado. 2 - O Congresso mantém restrições a qualquer mudança nas leis sobre antidumping e direitos compensatórios. Essa legislação, diz Hugueney, deixou de ser um mero sistema de defesa contra práticas desleais para se converter num instrumento protecionista de fato. Essa evolução, segundo o diplomata, foi facilitada pela insuficiência das normas da OMC. 3 - Os congressistas mantêm a preocupação de vincular a liberalização comercial à proteção do trabalho, embora os republicanos, hoje no poder, mostrem menos empenho em relação a esse ponto do que os democratas. Hoje, as delegações dedicaram o dia a reuniões bilaterais. O Mercosul tinha uma agenda pesada: encontros com as delegações do Canadá, do Chile, da América Central, dos Estados Unidos, da República Dominicana, da Comunidade Andina e do México. O porta-voz do Mercosul nas discussões é o economista argentino Martín Redrado. Esse posto é do representante do país que está na presidência temporária do bloco.