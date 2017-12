Protecionismo pode afetar economia mundial, alerta Greenspan O presidente do Federal Reserve (Banco Central) norte-americano, Alan Greenspan, disse hoje que uma nostalgia pela prosperidade fácil dos anos 50 poderá levar os formuladores de políticas nos EUA a estabelecer barreiras ao comércio, o que seria "inesperadamente desestabilizador" para a economia mundial. Falando via satélite para uma conferência promovida pelo Tesouro britânico em Londres, Greenspan disse que os EUA e o Reino Unido foram capazes de reduzir a frequência e a profundidade das recessões, depois da Segunda Guerra Mundial, por tornar as economias nacionais mais competitivas e mais flexíveis.