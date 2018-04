Protecionismo rouba US$ 100 bi de países pobres, diz ong A Oxfam - organização não governamental dedicada ao combate à pobreza - acusou hoje os países desenvolvidos de "roubarem" US$ 100 bilhões por ano dos países pobres e em desenvolvimento através do protecionismo comercial e da concessão de subsídios agrícolas. A ong não se posiciona contra a abertura do comércio mundial, mas afirma que a liberalização, da forma como vem sendo feita, beneficia invariavelmente as nações ricas. "O atual sistema de comércio é indefensável e insustentável", disse a Oxfam. ?Nenhuma comunidade civilizada deveria estar disposta a tolerar os extremos de prosperidade e pobreza que são gerados pelas atuais práticas comerciais." Num detalhado estudo, a Oxfam afirma que 128 milhões de pessoas poderiam ser retiradas da pobreza na América Latina, África e Ásia, caso os países dessas regiões elevassem em 1% a sua fatia nas exportações mundiais. Apenas na África, isso geraria um ganho de US$ 70 bilhões, um valor quase cinco vezes superior ao total de doações enviadas àquela região. Juntamente com o estudo, a Oxfam lançou hoje uma campanha mundial - "Make Trade Fair" (Faça o Comércio Justo) - em 18 países, inclusive no Brasil, para que as regras do comércio internacional sejam modificadas. "Para cada dólar que damos em ajuda, outros dois dólares são roubados através do comércio injusto, com um custo de US$ 100 bilhões para o mundo pobre", disse Jeremy Hobbs, diretor executivo da Oxfam Internacional. "A globalização está criando um mundo ainda mais desigual, quando deveria estar fazendo justamente o contrário." Segundo ele, as negociações da nova rodada multilateral da Organização Mundial do Comércio correm o risco de alargar a desigualdade global, a menos que os países ricos passem a dar maior atenção às reivindicações das nações em desenvolvimento. Subsídios agrícolas Segundo a Oxfam, os países ricos gastam US$ 1 bilhão por dia em subsídios agrícolas, o que faz com que o excesso de produção agrícola seja jogado nos mercados mundiais, "ameaçando a sobrevivência de milhões de pequenos agricultores nos países mais pobres?. A entidade salientou que os custos do protecionismo entre as nações ricas pode ser ilustrado através de modelos econômicos que estimam os ganhos potenciais da abertura dos mercados. Um desses modelos mostra que um processo de total abertura nos países ricos até 2005 geraria ganhos de mais de US$ 3 bilhões anuais para o Brasil e de US$ 14 bilhões para a América Latina. A Oxfam ressaltou que, no caso do Brasil, uma pesquisa que cobriu nove grupos de produtos, estimou ganhos de US$ 831 milhões pela queda de barreiras apenas nos Estados Unidos. UE é a mais protecionista Utilizando dez referências técnicas de protecionismo, a Oxfam concluiu que a União Européia (UE) tem as maiores barreiras comerciais do mundo industrializado, sendo seguida pelos Estados Unidos, Japão e Canadá. Segundo a Oxfam, essas quatro potências empregam "valores duplos" ao exortarem os países pobres a liberarem o seu comércio enquanto mantêm os seus próprios mercados fechados. A Oxfam critica recentes estudos realizados pelo Banco Mundial, que apontam que a abertura econômica estimula o crescimento, afirmando que os países em desenvolvimento que derrubaram mais rapidamente as suas barreiras comerciais reduziram a sua pobreza mais lentamente que outros que adotaram uma estratégia mais gradual. Segundo a entidade, o FMI e o Banco Mundial deveriam parar de condicionar a concessão de ajuda financeira aos países em desenvolvimento à queda de barreiras comerciais, sem levar em consideração o impacto nas populações pobres. "É necessário se proibir que governos sejam forçados a liberalizar ou privatizar serviços básicos que são vitais para a redução da pobreza." Além de propor o fim dos subsídios agrícolas, a entidade sugere mudanças nas regras da OMC, que permitam que os países em desenvolvimento possam proteger a sua produção agrícola. "A OMC deve ser democratizada, para que os países pobres tenham um presença mais forte", diz o relatório. A Oxfam sugere também a criação de novas regras para a propriedade intelectual que garantam que os países pobres sejam capazes de ter acesso a novas tecnologias e à medicina básica.