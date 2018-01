Protesto argentino contra fábrica de celulose ganha reforço Os protestos dos moradores da cidade argentina de Gualeyguachú contra a instalação da fábrica de celulose Botnia, na margem uruguaia do Rio Uruguai, ganharam reforço. Grupos de ambientalistas e moradores da vizinha Colón também vão ajudar a fechar as fronteiras entre os dois países, como forma de protesto contra a planta. Segundo um dos líderes da Assembléia de Colón, Carlos Serratti, a intenção é "limitar o abastecimento" para a obra da Botnia em Fray Bentos. A decisão de somar-se ao movimento de Gualeyguachú foi tomada na quinta-feira à noite, conforme explicou Serratti, em entrevista à Rádio 10, de Buenos Aires. "Decidimos fazer protestos surpresas nos próximos dias", disse o coordenador da assembléia, explicando que poderão ser "uma caravana, uma passeata ou um bloqueio" da ponte binacional. Segundo ele, a modalidade e o local dos protestos só serão divulgados com algumas horas de antecipação, para não perder o impacto da surpresa. No próximo domingo, haverá uma assembléia geral para decidir os rumos do movimento e as possíveis soluções para o impasse. O conflito entre a Argentina e o Uruguai por causa da construção da fábrica de celulose cresce a cada dia, e os diplomatas de ambos os países dão sinais de que a solução está longe de ser alcançada. O Uruguai denunciará a Argentina junto ao Tribunal Internacional de Haia por omissão nos bloqueios das fronteiras. Segundo o governo de Tabaré Vázquez, os bloqueios provocaram, somente no último verão, um prejuízo de US$ 400 milhões. Os moradores de Gualeguaychú mantêm bloqueada a rodovia 136 desde a última segunda-feira. Essa é uma das três pontes que ligam os dois países. Eles prometem passar o verão no bloqueio e planejam não desistir dos protestos até que a Botnia faça como a espanhola Ence e desista de instalar a fábrica na região.