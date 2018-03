Protesto contra assembleia do FMI deixa um morto na Turquia

Uma pessoa morreu e cerca de cem foram detidas nos confrontos entre a Polícia e manifestantes que protestavam contra a realização da assembleia anual conjunta do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (BM) em Istambul, nesta terça-feira, 6.

Veja também:

Policia turca enfrenta protesto contra reunião do FMI

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A rede de TV "Habertürk" informou que o morto, identificado como Ishak Kavlo, sofreu um ataque cardíaco quando a Polícia lançou bombas de gás lacrimogêneo em uma rua usada pelos participantes da passeata. Uma ambulância chegou a socorrer a vítima, um homem de 55 anos, mas este morreu pouco tempo depois.

Ainda segundo a "Habertürk", cerca de cem pessoas foram detidas durante os protestos. Mas a emissora "CNN-Türk" reduziu este número para 78.

Às 10h (4h de Brasília) desta terça-feira, representantes de sindicatos e partidos de esquerda se reuniram em diversos pontos do distrito de Beyoglu. Ao todo, aproximadamente mil pessoas caminharam até a praça de Taksim, no centro da cidade. Do local, os manifestantes pretendiam chegar ao lugar em que acontecem as reuniões do FMI e do BM.

Para impedir que isso acontecesse, a Polícia usou jatos d'água e bombas de gás lacrimogêneo. Logo em seguida, segundo imagens da TV turca, começaram os confrontos entre policiais e manifestantes. Alguns participantes do protesto reagiram à ação da Polícia jogando coquetéis molotov e pedras contra os agentes e algumas lojas e pontos de ônibus.