Protesto de cafeicultores termina sem incidentes Terminou sem incidentes o protesto dos cafeicultores realizado nesta sexta-feira na rodovia BR 381, Fernão Dias, que liga Belo Horizonte a São Paulo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, cerca de 50 caminhões e 60 máquinas agrícolas foram usados para interditar as duas pistas na altura do trevo de Três Corações, o que causou um congestionamento de quatro quilômetros. O protesto durou uma hora. A manifestação ds produtores rurais, principalmente cafeicultores, exigia a renegociação de dívidas antigas, em especial com o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé). Segundo informações da polícia, o trânsito já flui normalmente na região.