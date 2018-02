Protesto de índios não interrompeu fluxo de gás da Bolívia O Itamaraty divulgou nesta segunda-feira uma nota em seu site informando que o protesto de índios guarani dentro de uma estação de controle do gasoduto Yacuíba-Rio Grande, na Bolívia, não causou interrupção no fluxo de gás daquele país para o Brasil. Na nota, o Itamaraty diz, ainda, que o governo brasileiro "está acompanhando com grande atenção" as negociações entre o ministro do Desenvolvimento Rural da Bolívia, Hugo Salvatierra, e os líderes indígenas. Na noite de sábado, um grupo da comunidade guarani da Bolívia invadiu a unidade de controle do gasoduto, ameaçando fechar uma válvula do duto. O ramal Yacuíba-Rio Grande é operado pela Transierra, empresa controlada por um consórcio formado pela Petrobrás, a hispano-argentina Andina e a francesa Total. Segundo a nota do Itamaraty, o governo brasileiro "confia que as negociações permitirão a pronta desocupação da estação e o restabelecimento das condições necessárias ao funcionamento normal do gasoduto".