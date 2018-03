Protesto de motoqueiros pára a Ponte Rio-Niterói Uma manifestação de motoqueiros parou hoje a Ponte Rio-Niterói, uma das principais vias de saída da cidade, no primeiro dia do feriado prolongado de Corpus Christi. Cerca de 1,5 mil motoqueiros participaram do protesto contra a cobrança de pedágios aos veículos nas estradas do Estado. O projeto de lei que acaba com o pagamento de tarifa em todas as vias expressas e rodovias já foi aprovado pela Assembléia Legislativa, mas ainda depende de sanção da governadora do Rio, Rosinha Garotinho. A concessionária que administra a Ponte adianta que a entrada em vigor do projeto irá elevar os pedágios para carros, ônibus e caminhões. Hoje, a tarifa para as motos está em R$ 1,35, metade do valor cobrado para os carros. Os motoristas em protesto pagaram o pedágio em moedas de um centavos ou com notas altas de R$ 50,00 e R$ 100,00.