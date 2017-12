Protesto de produtores rurais congestiona rodovia do RS Agricultores do Rio Grande do Sul colocaram cerca de 700 veículos em fila na BR-116, na manhã desta terça-feira, para protestar contra os altos custos da produção e repudiar a importação de arroz da Argentina e do Uruguai. A manifestação começou em Esteio, na região metropolitana, e seguiu para Porto Alegre, percorrendo 17 quilômetros. A caravana provocou congestionamentos de dez quilômetros na rodovia, uma das mais movimentadas do Estado. O vice-presidente da Federação da Agricultura no Rio Grande do Sul (Farsul), Francisco Schardong, chegou a pedir desculpas pelos transtornos, mas justificou o protesto como necessário para sensibilizar a população urbana sobre a situação vivida pelos produtores rurais, que estão sendo forçados a vender o que sobrou de uma safra dizimada pela estiagem a preços inferiores aos dos custos do cultivo. Depois de percorrer algumas ruas centrais da capital gaúcha, os manifestantes vão se concentrar diante do prédio da Receita Federal, onde farão um ato público no início da tarde.