Protesto para aplicação de CDC a bancos O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e o Sindicato dos Bancários realizam hoje mais um protesto contra a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) proposta pelos bancos para que as atividades bancárias, financeiras, de crédito e securitárias não sejam mais reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). O ato público vai acontecer no cruzamento rua XV de Novembro com a praça Antônio Prado, na região central de São Paulo, das 11h30min às 13h30min. O evento terá a presença de representantes da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, da Procuradoria de Assistência Judiciária, da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo (OAB/SP) e do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor (Brasilcon). Os advogados do Idec vão distribuir cartilhas sobre os direitos do consumidor nos serviços bancários. No local haverá dois microfones que servirão para os representantes dos órgãos de defesa do consumidor responderem às dúvidas dos consumidores. Os interessados em protestar formalmente junto ao STF contra a ação dos bancos poderão fazê-lo no dia do evento, através de modelo de carta elaborado pelos especialistas do Idec. O instituto vai encaminhar as correspondências dos consumidores ao Supremo. Resultados De acordo com o Idec, a ação será julgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na próxima quarta-feira, dia 17. A primeira decisão será provisória, na forma de uma liminar, para que depois os ministros do STF possam analisar com mais calma todos os argumentos do processo, levantados pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro (Consif), entidade responsável pela Adin. Há dois resultados possíveis. O STF pode seguir os argumentos da Consif e permitir o uso de resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN) e Banco Central (BC) nas relações entre cliente e banco. Ou manter as regras do CDC nas relações que envolvem prestação de serviços, como em cobranças indevidas de tarifas bancárias; venda casada de produtos ou serviços; contratos de financiamentos de imóveis, veículos e seguros; entre outros.