Protesto para obras da Usina do Jirau As obras da Hidrelétrica do Jirau, no Rio Madeira (RO), estão paralisadas desde ontem, quando moradores da Floresta Nacional de Bom Futuro bloquearam a estrada que dá acesso ao canteiro de obras. Foi um protesto contra as multas aplicadas pelo Ibama por causa da criação de gado ilegal dentro da reserva. Não há previsão de retomada dos trabalhos pela concessionária Energia Sustentável do Brasil, investidora da usina.