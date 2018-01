Protesto pára unidades da ZF em Sorocaba Os 2.500 trabalhadores de duas fábricas do grupo ZF em Sorocaba cruzaram os braços hoje em protesto contra mudanças no convênio médico dos funcionários adotadas no fim do ano passado. A indústria é a maior do setor de autopeças na cidade. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, a empresa aumentou o desconto do convênio, antes limitado a 0,8%, para até 2%, dependendo da faixa salarial. Os trabalhadores reclamam também do limite de duas consultas médicas por ano para cada conveniado. O sindicato incluiu na pauta de reivindicações a adoção de uma nova grade salarial para acabar com distorções de salários e funções. Houve ainda, segundo o sindicato, reclamações dos trabalhadores contra as jornadas nos finais de semana. Nas duas unidades, respectivamente da ZF do Brasil e da ZF Sistemas, a paralisação foi de praticamente 100% no primeiro turno, às 6 horas da manhã. Em assembléia realizada no início da tarde, na frente das fábricas, os trabalhadores decidiram manter a paralisação no segundo turno. Negociações O diretor de relações públicas da ZF do Brasil, João Lopes, disse que a paralisação surpreendeu a direção das fábricas, pois ocorreu durante um processo de negociação. Segundo ele, a mudança no convênio médico afetou apenas os trabalhadores de faixas salariais mais elevadas, que correspondem a 10% do total. Com o desconto maior, eles passaram a ter benefícios adicionais, segundo a empresa. A grade salarial está em processo de revisão, conforme o diretor. O grupo reuniu as diretorias à tarde para decidir que medidas seriam tomadas ante a paralisação das fábricas. O protesto não atingiu a terceira unidade do grupo na cidade, a ZF Lemforder, que emprega 270 funcionários. O grupo ZF é um dos líderes mundiais no fornecimento de sistemas de transmissão e tecnologia de chassis para o setor automotivo. Operando em 26 países, registrou vendas de 10,7 bilhões de euros em 2005. Na América do Sul, com fábricas também em São Bernardo do Campo, Araraquara e Belo Horizonte (MG), e em San Francisco, Argentina, o grupo faturou R$ 1,2 bilhão no ano passado.