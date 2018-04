Protesto pede mais controle na Petrobrás Cerca de 200 manifestantes fizeram um protesto na frente da Refinaria Henrique Lage (Revap), na última sexta-feira, em São José dos Campos. O movimento faz parte da programação do Congresso Nacional da Frente Nacional dos Petroleiros, que prossegue até domingo na sede do sindicato da categoria. A programação prevê debates sobre a conjuntura mundial do petróleo e levanta a bandeira da campanha intitulada "O petróleo tem que ser nosso", que pede a total estatização da Petrobrás. O ato foi pacífico, mas causou morosidade no tráfego de veículos na porta da refinaria, nas proximidades da rodovia Presidente Dutra.