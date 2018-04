Protestos contra a presença do FMI na Argentina ?Pátria, sim! FMI, não!?. Os gritos, acompanhados da queima das bandeiras americana e britânica no aeroporto de Ezeiza, foram o pano de fundo para do desembarque, nesta segunda-feira de manhã, do economista indiano Anoop Singh, chefe da missão do Fundo Monetário Internacional (FMI). Singh veio à Argentina para avaliar as contas públicas da União e das províncias, além de iniciar uma nova rodada de reuniões com integrantes do governo do presidente Eduardo Duhalde. Em Buenos Aires, as expectativas são sombrias, e calcula-se que o FMI será inflexível com o governo nesta etapa decisiva. Baseado nas informações que Singh levar em seu retorno à Washington no dia 17 de abril, a diretoria do Fundo vai definir se concede ou não ajuda finanfeira a este país. As expectativas do governo sobre o volume da eventual ajuda que a Argentina receberia foram diminuindo com o passar dos meses. Enquanto em fevereiro esperava-se que a ajuda poderia ser de US$ 20 bilhões, em março calculava-se em US$ 9 bilhões. Atualmente, de forma extra-oficial comenta-se no governo que o país poderia receber somente US$ 5 bilhões. Isto só daria para pagar as dívidas que a Argentina tem com o próprio fundo. O clima em Buenos Aires é de tensão, já que rumores no âmbito governamental indicam que, se desta vez a Argentina não cumprir as duras exigências do FMI, o organismo financeiro não liberará um centavo. A idéia do Fundo seria resignar-se a um default da Argentina, antes de assinar um acordo que não será cumprido. A semana decisiva para o governo Duhalde começou com uma reunião de Singh com o ministro da Economia, Jorge Remes Lenicov. O FMI pretende que as províncias cortem 3 bilhões de pesos de seus déficits fiscais, que somados, chegariam a 5 bilhões de pesos neste ano. Mas, para os governadores das províncias, os ajustes são impraticáveis. José Luis Lizurume, governador da província de Chubut, na Patagônia, sustentou que as exigências vão agravar a situação: ?Minha província não agüenta nem mais um ajuste?. Segundo a consultora Economias e Regiões, ?é impossível conceber um novo ajuste do gasto provincial sem realizar cortes de funcionalismo?. A consultora argumenta que, no ano passado, o gasto com o funcionalismo foi equivalente a 62% do total das verbas provinciais. Há dois meses, as províncias se comprometeram com o governo federal a realizar um drástico ajuste. No entanto, somente três das 24 províncias aprovaram este ajuste em suas assembléias legislativas. Dentro da Casa Rosada, a sede do governo, o tom em relação ao Fundo Monetário é de relativa resistência. O secretário-geral da presidência, Aníbal Fernández, pediu ao FMI que tenha ?compreensão? diante da ?impossibilidade? que algumas províncias terão de cumprir algumas metas fiscais. Segundo Fernández, é impossível realizar mais cortes de gastos nas províncias. Ainda na Casa Rosada, a esposa do próprio presidente, Hilda ?Chiche? de Duhalde, sustentou que o país já não tem como fazer mais ajustes. Segundo ela, os organismos financeiros internacionais pedem ?um esforço enorme? aos argentinos. A primeira-dama viajou nesta segunda-feira à Washington para tentar ?sensibilizar? os integrantes do FMI para a situação da pobreza no país. No entanto, do outro lado da rua Hipólito Yrigoyen, no ministério da Economia, a posição é de conciliação. O secretário da Fazenda, Oscar Lamberto, disse que, se a Argentina não conseguir ajuda financeira do FMI, a população ?passará por duras restrições?. Lamberto sustentou que o governo terá que implementar uma ?forte redução? do gasto público. Segundo o secretário, ?é preciso acomodar o Estado às possibilidades reais da Argentina. Não se pode colocar as ineficiências estatais sobre as costas dos contribuintes?, Os protestos contra a presença do FMI na Argentina começaram no aeroporto de Ezeiza. A idéia dos integrantes do grupo de esquerda ?Quebracho? era bloquear a estrada que liga o aeroporto a Buenos Aires, mas Singh e sua comitiva se esquivaram do piquete na estrada por um caminho paralelo. No início da tarde desta segunda-feira, os manifestantes irromperam no saguão do hotel Sheraton, onde estão hospedados os integrantes da missão do Fundo, gritando ?Pátria ou FMI? e agitando bandeiras argentinas acompanhados do repicar de bumbos. Depois de expulsos do hotel, incendiaram bandeiras americanas e britânicas do lado de fora. Grupos de manifestantes anti-FMI também bloquearam a ponte Pueyrredón, isolando diversos setores da zona sul da capital argentina. Segundo Fernando Espeche, um dos líderes do Quebracho, ?durante os dez dias em que permanecer no país, perseguiremos Singh por todos os lados com manifestações?. Nesta terça-feira, Singh se reunirá com integrantes da Receita Federal, que tentarão explicar ao chefe da missão do Fundo os motivos para a constante queda da arrecadação tributária. A evasão de impostos e do pagamento de encargos sociais chegaria a 20 bilhões de pesos. O secretário da Agricultura, Miguel Angel Paulón, renunciou por discordar do aumento das retenções sobre as exportações. Os impostos, que passaram de 10% para 20%, atingiram principalmente o setor agrícola, que rechaçou o aumento. Os bancos argentinos demitiriam neste ano entre 10 mil e 20 mil empregados. O alerta foi dado pelo jornal El Cronista, que sustenta que a causa das demissões em massa no setor financeiro é a queda do volume de negócios dos bancos, que despencou 20%.