Protestos deixam feridos na Argentina Os protestos continuam em várias partes da Argentina e da capital federal. No centro de Buenos Aires, várias entidades interromperam o trânsito em alguns pontos da cidade. Na província de Santiago del Estero, uma passeata de operários terminou em enfrentamento com a polícia e alguns feridos. As províncias de Neuquén , Jujuy e Formosa registram muitas manifestações e em Córdoba também houve repressão policial que deixou feridos. Leia o especial