Protestos em siderúrgica na China deixam um morto

Os trabalhadores do Tonghua Iron and Steel Group se opõem à intenção de que a Jianlong Steel assuma o controle da empresa, indicou o centro, acrescentando que a Jianlong, sediada em Pequim, controlou temporariamente a empresa no ano passado e os trabalhadores a culpam pelos problemas financeiros sofridos durante aquele tempo.

Nos protestos, os trabalhadores atacaram o gerente geral da Jianlong, Chen Guojun, e o mataram a golpes, disse o centro. Amigos de Chen confirmaram a morte do gerente. Os trabalhadores se irritaram porque Chen recebeu cerca de 3 milhões de yuans (US$ 438.000) no ano passado, enquanto aposentados receberam apenas 200 yuans (US$ 29) por mês, explicou o centro.