Protestos em várias partes da Argentina Centenas de taxistas estão protestando hoje contra a ação de fiscais corruptos, em frente à secretaria da Fazenda da província de Córdoba. A polícia reagiu, tentando evitar o apedrejamento e a invasão do prédio, e espancou vários manifestantes, conforme relataram alguns manifestantes às emissoras de televisão. Em Salta, os motoristas de ônibus suspenderam as atividades e protestam, no centro da cidade, contra os salários atrasados. Em La Plata, perto de Buenos Aires, funcionários de hospitais estão na praça central da cidade protestando contra a falta de medicamentos nos hospitais para o atendimento aos pacientes. Leia o especial