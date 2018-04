Protestos se espalham por províncias argentinas O vice-governador da província de Chubut, Néstor Gil, está sitiado dentro do edifício da Assembléia desde ontem ao meio-dia. Mais de 500 manifestantes, a maioria professores, permanecem ao redor do prédio. Eles interromperam o acesso à Assembléia e montaram barracas para fazer vigília, com o objetivo de que os deputados aprovem o descongelamento dos depósitos e para que novos professores sejam contratados. Este é apenas um dos vários protestos que ocorrem em diferentes províncias da Argentina. Em Santa Fé, os acessos às cidades estão todos bloqueados por desempregados. Em Viedma (Santa Fé), o prefeito e uma secretária de governo ficaram encurralados dentro do edifício-sede da Prefeitura. Manifestantes colocaram fogo no edifício. As autoridades foram resgatadas. Nas principais cidades do país, as rodovias estão bloqueadas. Aposentados se aglomeram em frente aos bancos, para receber seus proventos. Nem todos os bancos se arriscaram a abrir as portas. O presidente Eduardo Duhalde continua reunido com governadores e políticos para tentar escolher um novo ministro da Economia.