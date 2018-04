Província argentina quer peso amarrado a cesta de moedas O governo da província argentina de San Luis anunciou nesta segunda-feira que enviará à Assembléia Legislativa, na quarta-feira, um projeto para a criação de um bônus que será utilizado como ?moeda paralela?, para o pagamento de funcionários públicos e provedores do Estado provincial. A cotação da ?San Luis? estará amarrada ao dólar, ao euro, ao real e ao peso chileno. A emissão inicial será equivalente a 60 milhões de pesos. O governo provincial argumenta que possui uma reserva em dólares que permitirá esse respaldo. Outras nove províncias emitem este tipo de bônus, algumas respaldadas na arrecadação tributária e outras sem respaldo algum além da confiança no governo local. Segundo o secretário provincial da Economia, Claudio Poggi, o objetivo da ?moeda parelela? é o de ?injetar liquidez no mercado e preservar o poder aquisitivo dos San Luis é o feudo político de Adolfo Rodríguez Sáa, presidente da República durante a última semana de dezembro do ano passado, além de ex?governador da província de San Luis entre 1983 e 2001. Atualmente, Rodríguez Sáa é pré-candidato do partido Justicialista (Peronista) à presidência nas eleições de março do ano que vem. Nas pesquisas realizadas há três semanas, ele se mantém no primeiro lugar com 15,6% das intenções de voto, ligeiramente acima da segunda colocada, Elisa ?Lilita? Carrió, com 15,3%. No momento, de um total de 24 províncias (incluindo a capital federal), nove possuem ?moedas paralelas?. Estas moedas expandiram a existência desde meados do ano passado, quando, no meio da crise fiscal, as províncias viram-se obrigadas a emitir estas ?pseudo-moedas? como forma de enfrentar os elevados déficits fiscais que ameaçavam paralisar as máquinas estatais. Além das províncias, o governo federal emite os ?Lecops?, com os quais também tenta driblar o próprio déficit. No total, circulam em todo o país mais de 7 bilhões de pesos em ?pseudo-moedas?, o equivalente a mais da metade do total de circulante monetário. O FMI abomina as moedas paralelas, pois considera que as províncias as utilizam para não ter que executar reduções dos déficits fiscais. No entanto, as províncias alegam que sem estas ?pseudo-moedas?, os governos provinciais teriam que demitir dezenas de milhares de funcionários públicos, correndo o risco de novos conflitos sociais. Em algumas províncias a economia local depende quase que exclusivamente da máquina do Estado. Esse é o caso de Formosa, onde existem 234% a mais de funcionários públicos que assalariados do setor privado. A província de La Rioja, feudo político do ex?presidente Carlos Menem (1989-99), é outro exemplo da intenso gasto com a máquina estatal. Ali, o número de empregados estatais é superior em 130% ao número de pessoas trabalhando no setor privado. A Assembléia Legislativa da província de Buenos Aires pode analisar nos próximos dias a possibilidade de utilizar os tíquetes-crédito para o pagamento de impostos e multas provinciais. Estes tíquetes são emitidos pelos ?clubs del trueque? (clubes de escambo), nos quais são produtos são trocados por serviços e vice-versa. Além da troca dos produtos e serviços, estes clubes também utilizam os tíquetes como ?moeda paralela?. Por causa da grave crise econômica que assola o país, os clubes de escambo prosperaram aceleradamente há mais de um ano por toda a Argentina, mas principalmente na capital argentina e na província de Buenos Aires. No entanto, esta seria a primeira vez que um Estado provincial aceitaria um tíquete de escambo como moeda corrente. O projeto estipula que um tíquete-crédito terá valor equivalente a 0,75 pesos.