Província de Buenos Aires declara moratória A província de Buenos Aires, principal unidade federada da Argentina, declarou moratória. A confirmação foi feita pelo governador da província, Felipe Solá, ao informar que, a partir da próxima quinta-feira, a província deixará de pagar os juros de seus bônus em euros, emitidos no ano passado. Solá disse que a moratória - chamada por ele de "default" - valerá para toda a dívida externa e para a que mantém com a União. Porém, destacou que "ainda não está decidido o procedimento que a província manterá com a dívida contraída com os organismos multilaterais".