Província de Córdoba é a mais beneficiada

A província de Córdoba, na região central da Argentina, está há vários anos de olho no desempenho da economia brasileira. Motivos existem de sobra, já que o Brasil é o principal mercado das exportações cordovesas. Em meados do ano passado, a crise internacional levou preocupação à cidade de Córdoba, a segunda maior do país, capital da província homônima, responsável por 10% do Produto Interno Bruto argentino. Mas os temores começaram a dissipar após a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de cortar o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). "Sem dúvida, o corte do IPI teve efeito muito positivo na província, especificamente no setor automotivo", afirmou ao Estado, por telefone, o secretário de Indústria e Comércio de Córdoba, Roberto Avalle. "Os níveis de produção aqui estavam muito baixos antes da medida. E, a partir dessa decisão, se recuperaram. Estamos prevendo que, se o corte do IPI for mantido, teremos um horizonte previsível até o fim deste ano", disse o secretário. "Dentro da província, o corte do IPI beneficiou principalmente a cidade de Córdoba, já que a maior parte das empresas de autopeças está aqui." Segundo Avalle, "a melhora do nível de atividade automotiva traz como efeito colateral o melhoramento da indústria de autopeças e de muitos outros fornecedores dos mais diversos produtos vinculados ao setor. Na cidade de Córdoba, esse setor tem um peso considerável". O mercado brasileiro é o principal destino das exportações cordovesas. Das vendas ao Brasil (US$ 1,7 bilhão em 2008), as exportações de automóveis representaram 25,89%. As autopeças e acessórios de automóveis equivalem a 22,86% das vendas da província ao Brasil. Segundo Avalle, a crise argentina, além dos fatores internacionais, "está diretamente vinculada ao conflito que houve no ano passado entre o governo e o setor ruralista". "Um conflito que ainda não foi resolvido." O secretário cordovês ressalta que o corte do IPI pelo governo Lula "foi mais positivo para nossa província do que o plano para estimular o setor automotivo que o próprio governo argentino anunciou no fim do ano passado". Segundo ele, o plano argentino (plano que previa estimular a venda de 100 mil unidades em 2009) "teve certo efeito positivo em Córdoba...mas em nível muito mais baixo do que a medida de Lula". "O efeito positivo do corte do IPI fica claro quando vemos que há montadoras que enviam grande parte da produção ao Brasil." Gerardo Bovone, CEO da Fiat Auto Argentina, disse ao Estado que "o corte do IPI no Brasil ajudou a atenuar os efeitos da crise no setor automotivo na Argentina". "Senão, o setor de exportação teria tido uma queda muito significativa, maior do que temos hoje." Segundo Bovone, "o país no qual tiveram mais eficácia as medidas que um governo tomou foi o Brasil". "Isso não significa que medidas aplicadas em outros países não foram boas. Mas, comparativamente, foram melhores no Brasil." A Fiat é uma das montadoras instaladas na Argentina que mais exportam ao Brasil. Do total de veículos produzidos pela empresa, 70% foram para o mercado brasileiro, enquanto 30% foram vendidos no país.