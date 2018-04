Províncias chinesas propõem gastos de US$ 1,4 trilhões Os governos de províncias chinesas propuseram gastos de mais de 10 trilhões de yuans (US$ 1,4 trilhão) em infra-estrutura, informou hoje a televisão estatal chinesa, após o anúncio de um pacote nacional de estímulo de US$ 586 bilhões para proteger o país da desaceleração global. A China está tentando estimular os gastos dos consumidores por meio de injeção de dinheiro na economia, na esperança de evitar que o país sofra com uma forte queda na demanda global por suas exportações. A maior proposta foi feita pela província de Yunnan, no sudeste, que quer investir US$ 439 bilhões nos próximos cinco anos, segundo informou a TV estatal. Entretanto, a televisão oficial não indicou quanto destes gastos das províncias é novo, ou se as autoridades estão anunciando planos novamente na tentativa de trazer confiança ao público e aos investidores de que o país está agindo. "Em uma semana, os governos de várias províncias anunciaram planos de investimentos de escala massiva", disse o repórter da CCTV. "Baseado em um cálculo aproximado, o total de investimentos por todas as províncias e cidades já superam 10 trilhões de yuans", estimou.