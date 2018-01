Provisão aumenta segurança dos bancos Os primeiros balancetes divulgados pelos bancos este ano estão trazendo mais detalhes em relação às provisões para créditos de liquidação duvidosa. Uma resolução do Banco Central (BC), divulgada em dezembro do ano passado, estabeleceu que as instituições financeiras são obrigadas a realizar provisões prévias, no momento em que fornecem crédito. Antes, a provisão era posterior, ou seja, só ocorria quando o cliente começava a atrasar o pagamento. Para o mercado, a resolução confere maior transparência, rigidez e segurança no que diz respeito às provisões. "A medida deixa o provisionamento mais real; não é porque o cliente nunca atrasou que ele não tem risco de inadimplência", disse o analista especializado em bancos da Sudameris Corretora, Gilberto Pereira de Souza. Na avaliação de Pedro Guimarães, analista do Santander, a resolução reduz os ganhos e a rentabilidade dos bancos em um primeiro momento, para depois melhorar seus resultados e fortalecer o sistema financeiro. Isso porque o BC permitiu que novas provisões referentes a créditos concedidos antes de 31 de dezembro fossem debitadas na conta patrimônio. Entretanto, ele observou que os bancos mais afetados pela medida são os que realizavam provisões menores, muito próximas às exigidas anteriormente pelo Banco Central. Isso exclui instituições como Bradesco, Itaú e Unibanco, que possuem tradição mais conservadora e já disponibilizavam provisões maiores que as exigidas agora.