Provocação entre ministros sinaliza queda de juros A possibilidade de haver mais um corte nas taxas de juros, na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que começou hoje e termina amanhã, foi objeto de uma bem-humorada troca de "provocações" entre os ministros da Fazenda, Antonio Palocci, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior , Luiz Fernando Furlan. Ao chegar ao Hotel Radisson, Furlan afirmou: "A taxa de juros vai baixar". Informado sobre a declaração de Furlan, Palocci sorriu e disse: "O Furlan é um otimista". Questionado sobre se Furlan não teria motivos para seu otimismo, Palocci afirmou: "Eu acho que sim". Mas se recusou a tecer mais comentários sobre a reunião do Copom. Ele lembrou que a taxa de juros real ? taxa nominal descontada a inflação ? do País já está em um dígito, como havia pedido o ministro do Desenvolvimento. Reconheceu, porém, brincando, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já lhe disse que uma taxa de 9,5% ainda "é de dois dígitos". Espera Habituado a deixar seus convidados esperando, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou ontem um chá de cadeira do presidente da Argentina, Néstor Kirchner. Eles tinham agendado, como primeiro compromisso do dia, um café da manhã no Hotel Radisson. Lula chegou com cerca de 15 minutos de atraso, mas ainda teve de esperar meia hora por seu colega argentino, que está hospedado no próprio hotel. Os dois presidentes e seus ministros das Relações Exteriores tiveram uma conversa bilateral para tratar de vários temas, entre eles a 25ª Reunião de Cúpula do Mercosul, que começaria minutos depois. Na sala ao lado, os ministros da Fazenda, Antonio Palocci, da Agricultura, Roberto Rodrigues, e do esenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, estavam com seus contrapartes argentinos.