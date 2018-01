Próxima onda inflacionária global vai sair da China A próxima inflação mundial vai surgir na China, devido à alta dos custos de produção no país, previu Xie Guozhong, diretor-executivo da empresa de consultoria Morgan Stanley na Ásia. A análise, publicada no portal de notícias Chinanews, afirma que o aumento dos preços das matérias-primas e dos salários e a adaptação a padrões ambientais mais estritos elevarão os custos de produção na China, com conseqüências globais. A bolha inflacionária começará na China, mas em breve será percebida por todos os bolsos. Outros países vão se ressentir da subida de preços de bens chineses, como os têxteis, brinquedos e eletrônicos. Cerca de 30% das exportações chinesas saem da indústria que utiliza mão-de-obra intensiva, que será a mais afetada por uma potencial alta dos salários. Pequim pretende reativar o consumo interno numa sociedade que economiza 45% de sua renda, para que o crescimento econômico chinês perca sua dependência das exportações e do investimento em ativos fixos. A alta dos custos de produção aumentaria a inflação americana em 0,5 ponto ao ano e a média global em 0,7.