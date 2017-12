Proximidade do Natal anima consumidor, detecta Fecomercio-SP A disposição do consumidor para ir às compras cresceu 6,84% neste mês em relação a novembro e 3,68% na comparação com dezembro do ano passado, de acordo com levantamento mensal realizado pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo com 900 pessoas. O Índice de Intenção do Consumidor (IIC) alcançou o nível mais alto do ano, fechando em 110,73 pontos. A pesquisa revelou que melhoraram tanto as perspectivas de longo prazo como de curto prazo. Desde março de 2001, quando ficou em 111,17 pontos, o IIC não atingia um patamar positivo tão expressivo na escala, que vai de 0 a 200 pontos. O aumento da intenção de compra neste mês está sendo mais influenciado pelo aumento do otimismo do consumidor para o longo prazo, cujo índice é um dos componentes do IIC. Ele atingiu 121,98 pontos. Para a assessoria econômica da Fecomercio SP, o patamar mostra que a expectativa futura das pessoas ainda está bastante desvinculada da realidade presente, pois o índice que mede as perspectivas de curto prazo ficou em 93,85 pontos, abaixo da média do índice. A diferença entre os dois índices está em torno de 30%. O fator que mais preocupa o consumidor ainda é o desemprego, segundo a pesquisa. Varejo de bens duráveis é destaque Neste final de ano, o varejo de bens duráveis deve ser o de melhores resultados, pois 61,39% dos entrevistados pela pesquisa afirmaram ter interesse em adquirir móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, ante 44,5% de dezembro do ano passado. Os aparelhos de telefone celular foram os mais mencionados. Mesmo com estes resultados, a Fecomercio SP não alterou a previsão de queda do faturamento do setor no fechamento do ano na comparação com 2002, pois até uma boa performance em dezembro dificilmente reverteria os resultados negativos do ano. Para o Natal, a expectativa é de que as vendas se equiparem às de 2002.