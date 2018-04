Próximo governo terá a maior dívida da história do Brasil O próximo presidente do Brasil receberá uma herança ingrata do atual governo: o maior nível de endividamento do setor público já registrado na história do País. A dívida líquida do setor público, no final deste ano, deverá ser equivalente a 59% de tudo o que é produzido no Brasil, o Produto Interno Bruto (PIB). Isso, num cenário favorável traçado pelo Banco Central, em que a cotação do dólar encerre o ano abaixo dos R$ 3,12. Em julho, a dívida cresceu num ritmo assustador. Foram R$ 2,3 bilhões por dia, R$ 69,1 bilhões em um mês. Com isso, o saldo ficou em R$ 819,4 bilhões, 61,9% do PIB. Neste mês é prevista uma queda do estoque da dívida para cerca de R$ 790 bilhões, 59% do PIB em valores atuais. Para isso, o valor da taxa de câmbio é fundamental. A projeção do BC foi feita com uma cotação do dólar de R$ 3,12 que, se for confirmada, resultará numa valorização do câmbio de 8,94% no mês. Se o valor da taxa for menor, a dívida poderá recuar um pouco mais. Mas, ainda assim, o estoque será muito elevado e contribui para que o ano de 2002 entre para história como a bomba relógio do endividamento público. Desde o início do ano, a dívida pública aumentou R$ 158,5 bilhões, praticamente cinco vezes o ajuste fiscal imposto pelo governo à população no mesmo período. De janeiro a julho, o setor público conseguiu arrecadar R$ 32,8 bilhões a mais do que os gastos previstos, sem incluir o pagamento de juros. Essa economia, que é obtida, entre outras coisas, com cortes de investimentos e esforço redobrado para elevar a arrecadação de impostos, é chamada de superávit primário e serve justamente para tentar evitar que a dívida assuma um crescimento explosivo. Nos últimos anos, o governo brasileiro vem aumentando esse superávit na tentativa de mostrar ao mercado - especialmente, aos investidores estrangeiros - que pode estabilizar o crescimento da dívida, sem comprometer sua capacidade de honrar os compromissos assumidos. Tanto o governo federal quanto Estados, municípios e empresas estatais têm dado a sua contribuição. Em julho, juntos, eles geraram um superávit primário de R$ 3,9 bilhões. Somente o governo federal, que inclui BC, Tesouro e INSS, apresentou um superávit de R$ 2 bilhões, estados e municípios, mais R$ 658 milhões. As estatais estaduais foram a única esfera do setor público a registrar um déficit no mês passado: R$ 57 milhões. Ainda assim, o resultado final, ao somar o desempenho das estatais estaduais e federais, foi um superávti de R$ 1,2 bilhão, graças à Petrobrás, que aumenta suas receitas cada vez que o dólar sobe. Mesmo com tamanha economia, o governo não tem tido sucesso no controle da dívida. Apesar de o chefe do Departamento Econômico do BC, Altamir Lopes, assim como a cúpula da instituição, insistir que "a trajetória da dívida não é explosiva", o nível de endividamento do setor público brasileiro faz acender a luz amarela quando se analisam as perspectivas do País. "Julho teve um comportamento atípico. Durante a maior parte do mês o câmbio ficou abaixo de R$ 3 e ultrapassou esse valor nos últimos dias", afirma Lopes. "Se considerarmos a taxa média de julho, a dívida cairia para 57,8% do PIB". O vilão nessa história toda é realmente o câmbio. Como boa parte da dívida está vinculada ao dólar, o setor público fica vulnerável cada vez que a cotação da moeda estrangeira sobe. No mês passado, os papéis do governo federal atrelados à taxa de câmbio representavam 28,5% da dívida em títulos, o que significa R$ 192,2 bilhões. Além disso, por causa das turbulências no mercado financeiro, o governo passou a vender contratos de câmbio (o chamado ?swap cambial?) aos investidores, o que elevou a exposição do setor público em dólar para R$ 249,9 bilhões. Fora isso, há ainda a parcela da dívida externa que é convertida para reais na hora de calcular a dívida líquida do setor público. Ao somar tudo, a dívida vinculada ao dólar chega R$ 448,7 bilhões, mais da metade do endividamento público. Com isso, qualquer movimento mais brusco no mercado financeiro provoca oscilação na dívida. A vantagem é que, como ela não está vencendo integralmente agora, o País pode se beneficiar de uma queda no estoque da dívida se o dólar recuar. Quanto mais a dívida cresce, aumenta a idéia de que o próximo presidente terá que aumentar o superávit fiscal de 2003, estimado em 3,75% do PIB, para evitar problemas maiores de administração da dívida já no seu primeiro ano de mandato.