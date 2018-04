Próximo governo terá de enfrentar unilateralismo americano Lidar com o unilateralismo dos Estados Unidos depois dos atentados de 11 de setembro será um dos grandes desafios do próximo governo no Brasil, especialmente no campo das relações diplomáticas, da geopolítica e da segurança. Nas relações econômicas e comerciais, o quadro é um pouco mais matizado. O multilateralismo, o bilateralismo e o regionalismo sobrevivem, mas a única superpotência restante no mundo pode jogar duro a qualquer momento, e em qualquer instância. Este poderia ser, em resumo, as principais conclusões que emergiram do último dia do XIV Fórum Nacional, o ciclo de debates organizado anualmente pelo ex-ministro do Planejamento, João Paulo dos Reis Velloso. Em um dia em que o tema central foram as relações internacionais, a cúpula da diplomacia brasileira compareceu ao fórum para passar uma mensagem parecida mas calibrada no tom aos papéis e cargos que cada um detém. "Diminuiu o espaço para nuanças, com a polarização em torno do eixo amigos/inimigos (dos Estados Unidos)", disse, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer. Ele estava se referindo especificamente às questões das relações políticas e da segurança internacional, no âmbito da guerra global contra o terrorismo declarada pelos Estados Unidos após 11 de setembro. Na área das relações econômicas e comerciais, Lafer citou Dickens para dizer que vivemos "no melhor e pior dos tempos". Por um lado, o sucesso do lançamento de uma nova rodada de liberalização comercial em Doha, Catar, em novembro, foi uma vitória convincente do multilateralismo. Pelo outro, a onda de protecionismo no aço nos Estados Unidos e União Européia o novo comprometimento de recursos para subsidiar a agricultura americana e a relutância dos países ricos e do Fundo Monetário Internacional (FMI) em ajudar a Argentina são sinais preocupantes da lei do mais forte nas relações internacionais. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Rubens Barbosa, criticou a atual política externa americana de uma forma um pouco mais dura, observando que "o presidente Fernando Henrique questionou a prioridade ao combate ao terrorismo como algo que deixou o desenvolvimento em segundo o plano e seqüestrou a agenda (internacional)". Lembrando que o orçamento militar americano atingiu US$ 378 bilhões, maior do que o do conjunto dos 15 outros países que mais gastam com armamentos, Barbosa observou que atual ênfase no terrorismo e na segurança está levando os Estados Unidos a "oscilar entre o unilateralismo e o multilateralismo seletivo". O tom mais agudo ficou por conta de Luciano Martins, embaixador do Brasil em Havana, que frisou, porém, estar falando em nível estritamente pessoal. Ele chegou a classificar a atual política externa americana como um unilateralismo global "irresponsável", mas ressalvou que estava usando esta última palavra com o sentido de "unaccountable", ou "que não tem de prestar contas". Contraponto Os exemplos citados de unilateralismo americano foram a decisão de revogar o Tratado de Não-Proliferação Nuclear de 1972 (ABM) , e a recusa em endossar o Protocolo de Kyoto (para limitar emissões que causam o efeito-estufa) e a criação do Tribunal Penal Internacional. O contraponto ficou por conta de Gelson Fonseca, embaixador do Brasil na Organizações das Nações Unidas (ONU). "No momento em que a superpotência se senta na mesa, ela se dispõe a negociar´, disse Fonseca, relatando sua própria experiência na ONU.