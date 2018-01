Próximo leilão de petróleo e gás terá regras simplificadas, afirma ANP

HOUSTON - Os interessados em participar do leilão da 13ª Rodada de Licitações da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) terão regras mais simples do que as fixadas em rodadas anteriores, com a exigência de menos documentos na fase inicial, afirmou a diretora da instituição, Magda Chambriard. "Este ano teremos um inovação na etapa de qualificação", disse para um auditório de investidores do setor nesta quarta-feira, 6, onde apresentou mais detalhes de como será o leilão, marcado para o dia 7 de outubro no Rio de Janeiro.

Até a última rodada, para o interessado manifestar interesse, ressaltou a diretora, havia a necessidade de uma qualificação extensa a seguir, com inúmeros documentos. "Este ano vamos usar uma qualificação mais simplificada." Só na 11ª rodada, ressaltou a diretora, a ANP teve que analisar 3 mil documentos.

Agora, a ANP vai exigir todos os documentos apenas para os vencedores da oferta. Com isso, o objetivo é ter uma pré-qualificação sem tantos documentos, que serão exigidos em seu conjunto apenas para os vencedores. Assim se reduz o tempo tanto para o participante como para a análise da ANP, além de gastos com a preparação dos papéis pelos interessados.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.