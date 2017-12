Próximos 10 dias serão decisivos para preço dos combustíveis O presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, afirmou hoje que os próximos 10 dias serão decisivos para a definição de novos preços para os combustíveis no Brasil. Ele rechaçou, porém, qualquer relação entre a demora em realizar reajustes e as eleições municipais, marcadas para o dia 3 de outubro. "Nos próximos 10 dias, teremos elementos que vão influenciar a consolidação de um novo patamar para os preços do petróleo, como a utilização dos estoques norte-americanos e até a possibilidade de aumento da cota da Opep", destacou o executivo. Prazos para projetos Dutra informou também que a estatal define até o fim do mês quem financiará o gasoduto Sudeste-Nordeste, considerado fundamental pelo governo para a ampliação do consumo de gás natural do Brasil. "Temos proposta de financiamento por parte dos chineses e dos japoneses e estamos analisando. Até 30 de setembro, vamos ter proposta firma com todos os números finais e nós vamos decidir", afirmou. O fim do mês também é considerado prazo final para que a empresa conclua a engenharia financeira que vai permitir a ampliação da Transportadora de Gas Del Sur (TGS), que liga as reservas de gás da Patagônia a Buenos Aires, na Argentina.