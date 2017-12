Prumo assina acordo com BP para venda de 30% de subsidiária de gás por US$ 7,5 mi

A Prumo Logística comunicou, em fato relevante, que assinou um acordo de investimento com a BP Global Investments Limited e com a Gás Natural Açu (GNA), subsidiária integral da companhia. O acordo estabelece os termos e condições para a aquisição, pela BP, de 30% do capital da GNA, por meio da subscrição de novas ações no valor de US$ 7,5 milhões.

Também estabelece as regras para investimento, pela Prumo e pela BP, na UTE GNA I Geração de Energia S.A, subsidiária da GNA, que irá construir e operar uma termelétrica de 1.238 MW, assim como o compromisso de capital necessário para este investimento, proporcional as suas participações societárias, observando o limite de US$ 79,200 milhões de investimento de capital pela BP na construção do projeto.

O acordo também prevê regras da sociedade e potenciais investimentos pela BP em futuros projetos a serem desenvolvidos pela GNA ou por suas subsidiárias, além de termos e condições para a aquisição, pela BP, de 50% do capital da Gás Natural Açu Comercializadora de Energia, sociedade subsidiária da Prumo, que terá como finalidade o desenvolvimento de oportunidades

relacionadas à compra e venda de energia, gás natural e líquidos derivados de gás natural no Porto do Açu.